نشر الاثنين ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد اللاعب المصري محمود تريزيجيه بمواطنه عمر مرموش، الذي برز بقوة في منافسات الدوري الألماني (بوندسيلغا) هذا الموسم 2025/2024.

وكان مرموش قد قاد فريقه آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع بايرن ميونخ بنتيجة 3/3، الأحد، في قمة مباريات الجولة السادسة، إذ سجّل هدفين وصنع واحدًا.

ويتصدر مرموش سلم ترتيب هدّافي مسابقة "بوندسيلغا" في الموسم الحالي، برصيد 8 أهداف وبفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، إضافة إلى امتلاكه 4 تمريرات حاسمة.

ونشر تريزيجيه عبر خاصية "ستوري" في حسابه على منصة إنستغرام صورة لمرموش، قائلاً: "ما شاء الله، تبارك الله، ربنا يحميك".

وينتظر تريزيجيه ومرموش مباراتين لمنتخب مصر أمام منتخب موريتانيا في 11 و15 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.