المصري عمر مرموش "يتوهج" أمام بايرن ميونخ.. هذا ما قدمه

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نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب المصري عمر مرموش هدفين وصنع واحدًا، ساعد من خلالهم في تعادل فريقه آينتراخت فرانكفورت مع بايرن ميونخ بنتيجة 3/3، على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني (بوندسيلغا).

كان مرموش قد أحرز الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 22 و90+، بتسديدتين من داخل الصندوق.

وقدّم عمر مرموش تمريرة حاسمة لزميله هوغو إيكيتيكي، الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

ووصل اللاعب المصري للمساهمة التهديفية رقم 12 في مسابقة بوندسيلغا هذا الموسم، إذ أحرز 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتصدر مرموش (25 عامًا) سلم ترتيب هدّافي المسابقة في الموسم الجاري 2025/2024، برصيد 8 أهداف وبفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه.