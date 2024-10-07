(CNN) – وجه المعلق السعودي، فهد العتيبي اعتذارا لحارس نادي أهلي جدة، عبدالرحمن الصانبي، الأحد، وذلك بعد جملة أثارت جدلا واسعا وغضبا في أوساط مشجعي "الراقي" خلال مباراة الفريق مع الهلال.

وكان الصانبي قد تصدى لركلة جزاء لمهاجم الهلال، الصربي أليكساندر ميتروفيتش، في القمة التي لُعبت السبت، ضمن دوري روشن للمحترفين، ليكيل عليه العتيبي مديحا كبيرا، لكن حكم المباراة قرر إعادة الركلة بسبب تقدم الصانبي عن خط المرمى قبل تسديد الكرة.

وعندما نجح ميتروفيتش بالتسجيل بعد إعادة الركلة قال العتيبي: "صانبي مين يا عم... ميترو عم الكل".

وكتب العتيبي اعتذارا عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، قال فيه: "منذ بدأت التعليق وحتى اليوم، يشهد الله لم أتعمد يوما الاساءة لأي نادي، لاعب، مدرج أو مشاهد، واعترف تماما انني لم أوفق في وصف الهدف الثاني في مرمى الصانبي".

وأردف المعلق السعودي البارز قائلا: "وكما استحق الصانبي حارس الأهلي كل الإشادة استحق أيضا هذا الاعتذار أمامكم وكل الامنيات له بمسيرة كبيرة بإذن الله".

وتابع العتيبي: "متفهم جدا غضبكم الكبير تجاه الأمر وشكرا لكل من صوب خطأي وأحسن الظن وغفر الله لكل من أساء، ويبقى لكل المدرجات بمختلف ألوانها كل التقدير والاحترام".

وكان الصانبي قد تألق بشكل ملفت أمام الهلال في المباراة التي لعبها كبديل للحارس السنغالي المصاب، إدوارد ميندي، رغم خسارة الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.