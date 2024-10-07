هدف "خيالي" في الدوري الإسباني يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل لوكا سوتشيتش، لاعب ريال سوسيداد، هدفاً جميلاً في مرمى أتلتيكو مدريد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأحد، وضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

وجاء هدف لوكا سوتشيتش عند الدقيقة 84 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من منطقة بعيدة عن المرمى، لتهز شباك فريق الضيف، أتلتيكو مدريد، مسجلاً أحد أجمل أهداف مسابقة "لا ليغا" هذا الموسم.

وساهم هدف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في تعادل ريال سوسيداد مع منافسه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/1، في الجولة التاسعة.

ويعد هذا الهدف هو الأول للوكا سوتشيتش في الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2025/2024، عقب خوضه 6 مباريات.