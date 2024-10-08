إيقاف وغرامة.. "فيفا" يعاقب لاعب المنتخب السعودي محمد كنو

نشر الثلاثاء ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) معاقبة لاعب المنتخب السعودي، محمد كنو، بإيقافه 3 مباريات وتغريمه بمبلغ 5 آلاف فرنك سويسري (5.829 دولار).

وتأتي هذه العقوبة بسبب ما وصفته اللجنة بـ"السلوك العنيف"، إذ تلقى كنو بطاقة حمراء خلال مباراة بين منتخب "الأخضر" ومنتخب الصين في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد ضربه للاعب المنافس دون كرة.

وتأكد غياب محمد كنو عن مباريات المنتخب السعودي أمام منتخبات اليابان والبحرين في يومي 10 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأستراليا في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويمتلك متوسط الميدان، البالغ من العمر 30 عاماً، 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين بعد خوضه 55 مباراة دولية.