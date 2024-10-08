نشر الثلاثاء ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء، استضافة الرياض لمنافسات كأس السوبر الإيطالي.

وتقام مباريات المسابقة بين يومي 2 و6 يناير/ كانون الثاني 2025، بمشاركة يوفنتوس (بطل الكأس في الموسم الماضي) وأتالانتا (وصيف الكأس) وإنتر ميلان (بطل الدوري) وإسي ميلان (وصيف الدوري).

وتحتضن السعودية هذا الحدث للمرة الخامسة، إذ سبق أن استضافته في أعوام 2018 و2019 و2022 و2024.

ويعتبر نادي يوفنتوس الأكثر فوزًا باللقب بواقع 9 مرات، ثمّ إسي ميلان وإنتر ميلان بـ7 مرات.

واستضافت السعودية في السنوات الأخيرة عددًا من الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما في الفورمولا 1 والملاكمة، وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.