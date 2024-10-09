بالاتفاق مع شركة سعودية.. أتلتيكو مدريد يُعلن تغيير اسم ملعبه

نشر الأربعاء ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) – أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، تغيير اسم ملعبه ليحمل اسم ملعب "طيران الرياض متروبوليتانو"، وذلك بعد اتفاقية بين الجانبين ستمتد لعام 2033، وفق بيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي.

وقال أتلتيكو مدريد إن مدة اتفاقية الشراكة مع "طيران الرياض" ستجعل الشركة السعودية "أهم جهة راعية في تاريخ النادي".

وأعلن "الروخي بلانكوس" أن المباراة الأولى التي سيحتضنها الملعب باسمه الجديد ستكون أمام ليغانيس في 20 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وأُعلن عن الشراكة بين الجانبين في 10 أغسطس/آب من عام 2023، وظهر اسم الشركة السعودية على قمصان لاعبي الفريق الأول منذ توقيع الاتفاقية.

وأكد أتلتيكو أن الاتفاقية مع الطيران السعودي الذي من المقرر أن يبدأ بتسيير رحلاته الجوية في صيف عام 2025، ستمتد لـ9 سنوات.

من جانبه، نشر طيران الرياض مقطع فيديو ترويجي عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا، تضمن عبارة: "لمدة تسع سنوات قادمة... طيران الرياض ميتروبوليتانو في قلب العاصمة الإسبانية مدريد".