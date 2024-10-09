كلوب يتولى هذا المنصب بعد رحيله عن ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة ريد بول عن تولي المدرب الألماني يورغن كلوب منصب مدير عمليات كرة القدم في الشركة، ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.

وسيقدم البالغ من العمر 57 عاماً المشورة للأندية التي تعود ملكيتها إلى شركة ريد بول، وذلك في أمور تشمل التدريب وتطوير اللاعبين والانتقالات.

وتملك الشركة أندية آر بي لايبزيغ الألماني وريد بل سالزبورغ النمساوي ونيويورك ريد بولز الأمريكي وريد بل براغانتينو البرازيلي، كما تملك حصة أقلية في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

قال كلوب حول منصبه الجديد، في بيان: "بعد ما يقرب من 25 عاماً على الهامش، لا يمكنني أن أكون أكثر حماساً للمشاركة في مشروع مثل هذا، قد يكون الدور قد تغيّر، لكن شغفي بكرة القدم والأشخاص الذين يجعلون اللعبة على ما هي عليه لم يتغير".

وأضاف: "من خلال الانضمام إلى شركة ريد بول على المستوى العالمي، أريد تطوير وتحسين ودعم المواهب الكروية الرائعة التي نمتلكها، هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها القيام بذلك من خلال استخدام المعرفة والخبرة المتميزة، التي تمتلكها شركة ريد بول إلى التعلم من الرياضات الأخرى والصناعات الأخرى".

وتابع قائلاً: "معاً يمكننا اكتشاف ما هو ممكن، أرى دوري في المقام الأول كمرشد للمدربين والإدارة في الأندية التابعة لشركة ريد بول، ولكن في النهاية أنا جزء من منظمة فريدة ومبتكرة وتتطلع إلى المستقبل، وكما قلت، هذا الأمر يثير حماسي بشكل لا يصدق".

وتعد هذه الوظيفة هي الأولى للمدرب الألماني منذ رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي.