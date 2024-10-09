ماذا قال مدرب المنتخب السعودي حول استبعاده علي البليهي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، على استبعاد المدافع علي البليهي من قائمة "الأخضر"، التي تستعد لخوض مباراتين أمام اليابان والبحرين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأثار عدم تواجد البليهي في القائمة الأخيرة للمنتخب السعودي تساؤلات، وزعم البعض من الجماهير أن غياب البالغ من العمر 34 عامًا يعود لسبب غير فني.

في مؤتمر صحفي يسبق مباراة بين "الأخضر" و "الساموراي الياباني"، سُئل مانشيني عن إبعاده لعلي البليهي، وأجاب قائلاً: "سبب الاستبعاد لخيار فني، أداء اللاعب في الفترة الحالية غير جيد كما كان في السابق، إذا عاد إلى مستواه المعتاد في المرحلة المقبلة سوف يتم دعوته مجدداً".

ويمتلك البليهي برصيده هدفين، بعد خوضه 48 مباراة دولية بقميص المنتخب السعودي.

في سياق متصل، قال روبرتو مانشيني عن مواجهة منتخب اليابان: "إنها مباراة كبيرة، سنواجه أحد أفضل الفرق في القارة الآسيوية، لديه لاعبين مميزين، يجب أن لا نعطي المنافس فرص كثيرة وأن نستغل فرصنا، المباراة ستكون صعبة على المنتخبين".

وأشار مانشيني إلى أن "الأخضر" يعاني من عدم مشاركة جميع لاعبيه مع أنديتهم، قائلاً: "هذه مشكلتنا الوحيدة، هناك 50% أو 60% من اللاعبين لا يشاركون مع أنديتهم".