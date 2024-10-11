هذا ما فعله لاعبو السعودية مع الجماهير بعد الخسارة من اليابان

نشر الجمعة ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطات مصورة تظهر ما فعله لاعبو المنتخب السعودي مع الجماهير، بعد خسارة "الأخضر" من المنتخب الياباني بهدفين دون رد، الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبيّنت اللقطات علامات الحزن والحسرة على اللاعبين بعد التعرض للهزيمة الأولى في التصفيات، وتوجه بعضهم نحو مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لتحية المشجعين، في محاولة للاعتذار منهم.

وأظهرت لقطات أخرى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، وهو يصافح اللاعبين عقب المباراة، إذ حرص على دعمهم ومواساتهم.

وبعد خسارته من "الساموراي الياباني"، تراجع "الأخضر" للمركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.