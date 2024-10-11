نشر الخميس ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب السعودي من نظيره الياباني بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء هدفا منتخب "الساموراي" عن طريق اللاعب دايتشي كامادا وزميله كوكي أوغاوا في الدقيقتين 14 و81.

في الجولة ذاتها، فاز المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني بهدف نظيف، على أرض ملعب الأول.

وسجل المهاجم أيمن حسين هدف "أسود الرافدين" الوحيد عند الدقيقة 31، ليحقق الفريق فوزه الثاني في التصفيات.

وخسر المنتخب الأردني من ضيفه الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لا شيء، فيما تعثر المنتخب الإماراتي بالتعادل بنتيجة 1/1 مع نظيره الكوري الشمالي، ومنتخب البحرين مع المنتخب الإندونيسي بالتعادل بنتيجة 2/2.

بينما تغلب المنتخب العُماني على منتخب الكويت برباعية نظيفة، وانتصر المنتخب القطري على منتخب قرغيزستان بثلاثة أهداف لواحد.