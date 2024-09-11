بعد فوز السعودية و الأردن وخسارة الإمارات.. إليك ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

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بعد فوز السعودية و الأردن وخسارة الإمارات.. إليك ترتيب المنتخبات العربية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
Credit: STRINGER/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أنهت المنتخبات العربية الآسيوية مشاركتها في الجولة الثانية من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاءت نتائج الفرق العربية الآسيوية في الجولة الثانية كالتالي:

كوريا الشمالية 2 / قطر 2
الصين 1 / السعودية 2.
المنتخب الفلسطيني 1 / الأردن 3.
عُمان 1 / كوريا الجنوبية 3.
الإمارات 0 / إيران 1.
البحرين 0 / اليابان 5.
الكويت 0 / العراق 0.

فيما أصبح جدول الترتيب على الشكل الآتي:

المجموعة الأولى:

1-أوزبكستان: 6 نقاط.
2-إيران: 6 نقاط.
3-الإمارات: 3 نقاط.
4-كوريا الشمالية: نقطة واحدة.
5-قطر: نقطة واحدة.
6-قرغيزستان: دون نقاط.

المجموعة الثانية:

1-الأردن: 4 نقاط.
2-كوريا الجنوبية: 4 نقاط.
3-العراق: 4 نقاط.
4-الكويت: نقطتان.
5-المنتخب الفلسطيني: نقطة واحدة.
6-عُمان: دون نقاط.

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المجموعة الثالثة:

1-اليابان: 6 نقاط.
2-السعودية: 4 نقاط.
3-البحرين: 3 نقاط.
4-إندونيسيا: نقطتان.
5-أستراليا: نقطة واحدة.
6-الصين: دون نقاط.

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