دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز إن على المنتخب السعودي تغيير جهازه الفني بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، عقب الخسارة من اليابان.

وتعرض منتخب "الأخضر" للهزيمة من ضيفه "الساموراي الياباني"، بهدفين دون رد، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

عقب المباراة، كتب عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "مانشيني مدرب كبير وله سيرة ذاتية أكثر من ممتازة ولكنه لن يضيف شيئا لمنتخبنا والصبر عليه مضيعة للوقت، المنتخب يحتاج لمدرب عنده شغف وطموح ويستطيع كسب احترام اللاعبين ومحبتهم وإخراج كل ما لديهم من امكانات كما كان هيرفي رينارد يفعل مع المنتخب".

وتفاعل عدد من المتابعين مع تدوينة الأمير السعودي، وقال أحدهم: "صحيح، مانشيني مدرب كبير، لكن الأهم هو إيجاد مدرب يمتلك الشغف والطموح، ويستطيع كسب احترام اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم، مثلما كان رينارد، السيرة الذاتية لا تكفي، التواصل القوي مع اللاعبين هو ما يصنع الفارق!"، وأضاف آخر: "استمراره كارثة و ستكون نتيجتها الخروج من هذا الدور".

وكتب متابع: "‌‎أتفق معك أبوفيصل مانشيني سيء ولن يضيف لنا شيئا، بل سيستمر في خلق الأعذار".

ورد عبدالرحمن بن مساعد على متابع يفضّل منح فرصة أخرى للمدرب، قائلاً: "اذا لم نتأهل لكأس العالم وعدد المتأهلين من آسيا 8 +1 فهذه كارثة، لا أتحدث بسبب فوز اليابان اليوم، واضح أن هناك فجوة بين المدرب واللاعبين وأن المدرب معتمد على سمعته وسيرته الذاتية وتاريخه".

ويقع المنتخب السعودي في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف منتخبي اليابان وأستراليا.