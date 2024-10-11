مدافع السعودية يثير جدلا بتصريحاته بعد الخسارة أمام اليابان

(CNN) – تعرض مدافع المنتخب السعودي ونادي النصر، علي لاجامي، لانتقادات بعد تصريحاته التي تبعت مباراة "الأخضر" ضد اليابان والتي انتهت بخسارة السعودية بهدفين نظيفين.

وظهر لاجامي في مقابلة مع قناة "الكأس" القطرية بعد المباراة، وسأله المراسل عن سبب "سوء أداء" المنتخب السعودي.

وأجاب مدافع النصر قائلا: "أنا لا أتفق معك بهذا الكلام، قدمنا مباراة طيبة اليوم من جميع النواحي، وكان لدى منتخب اليابان فرصتين فقط في كل المباراة، كيف تقول لي لم نقدم مستوى طيبا؟".

ورد المراسل على لاجامي قائلا: "لم تُتح لنا فرصا حقيقية سوى كرة سعود عبدالحميد"، وأجاب لاجامي: "فرصة سعود عبدالحميد وفرصة صالح الشهري وفرصة عبدالله رديف وفرصة أيمن وفرصة ناصر... ألا تعتبر هذه فرصا خطيرة".

وسأل المراسل لاجامي قائلا: "ألم يكن المنتخب الياباني ثقيلا اليوم؟"، ليرد مدافع النصر قائلا: "كان (منتخب اليابان) متمركزا بالخلف ويلعب على المرتدات"، وأشار إلى أنه لا يتفق مع فكرة أن اليابان "سيّرت المباراة مثلما شاءت".

وقال لاجامي للمراسل: "مستوانا كان جيدا، أنت لم تكن تشاهد المباراة؟ كيف تقول هذا؟ الشوط الأول (اليابان) شكلت الخطورة بهجمة واحدة وفي الشوط الثاني ركنية... كلنا نتحمل الأخطاء".

وبعد نهاية المقابلة، قال المراسل إن لاجامي قال له: "أنت لا تفهم بكرة القدم"، ولم تظهر هذه الجملة بشكل واضح في الفيديو المنتشر.

وأثارت تصريحات لاجامي جدلا واسعا إذ وجه البعض له انتقادات حادة في حين دافع عنه آخرون.