مصر.. ماذا قال حسام حسن عن مقارنته بمحمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب مصر على نظيره الموريتاني بهدفين دون مقابل، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لمنتخب "الفراعنة" عند الدقيقة 79 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 58 هدفا على الصعيد الدولي.

وعقب المباراة، قال مدرب منتخب مصر، حسام حسن، لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي: "صلاح لاعب ذكي جدا، وقبل جلوسي وحديثي معه قد زعم البعض بوجود خلاف بيننا، صلاح يعتبر مثل اخي الصغير أو ابني".

وعن مقارنته بصلاح من قِبل بعض الجماهير، قال: "من الخطأ هذه المقارنة، لم تسبق وأن حدثت مقارنة بين مدير فني ولاعب، المدرب كالمدرس، لا ينفع المقارنة به، صلاح مرتاح نفسيا، لم أسبق وأن شاهدته وهو يتحدث مع اللاعبين ويعمل على تحفيزهم ويشجعهم كما يعمل الآن، حتى خلف الكواليس في المعسكر والتدريبات".

وأوضح المدرب البالغ من العمر 58 عاما: "هناك تنسيق بيني وبين صلاح والمدير الإداري حول حاجات الفريق وبعض الأمور التنظيمية الأخرى، صلاح وسيط بيننا وبين اللاعبين".

وتابع: "أشعر أنه مرتاح، عندما يكون مرتاحا مع نادي ليفربول حينها يكون أفضل مع المنتخب، أقول له ولكل اللاعبين، المباراة الدولية لها قيمة كبيرة في تاريخ كل لاعب، لذا اكترثوا لها، وأوجه التحية لصلاح وتريزيجيه والشناوي وغيرهم من اللاعبين".