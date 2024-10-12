نبأ سار للجماهير السعودية قبيل مباراة منتخب بلادها مع البحرين

نشر السبت ، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) مجاناً، لحضور مباراة منتخب "الأخضر" مع البحرين.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره البحريني في مدينة جدة، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال اتحاد كرة القدم في السعودية إن إتاحة جحز التذاكر بشكل مجاني يأتي "تقديراً للجماهير السعودية وإسهامها الكبير في مسيرة المنتخب الوطني الأول".

وكان عشرات الآلاف من مشجعي "الأخضر" قد حضروا المباراة التي خسرها الفريق أمام المنتخب الياباني بهدفين دون رد، الخميس الماضي.

ويقع المنتخب السعودي في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.