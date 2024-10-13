دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن جدول أعمال كونغرس الفيفا الاستثنائي في اجتماع تقرر إقامته عبر الإنترنت، في 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وسيشهد الاجتماع تحديد مستضيف نهائيات كأس العالم في نسختي 2030 و2034.

في وقت سابق، كشف فيفا عن اختيار المغرب والبرتغال وإسبانيا لاحتضان منافسات مونديال 2030، إضافة إلى تنظيم 3 دول في أمريكا الجنوبية، الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي، مباراة واحدة لكلّ منهم، للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة، إذ استضافت الأوروغواي النسخة الأولى، عام 1930، وحينها تُوّجت باللقب.

كما سبق وأن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المملكة العربية السعودية صاحبة العرض الوحيد لاستضافة مباريات كأس العالم 2034.

في السنوات الأخيرة، استضافت السعودية عددًا من الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما في الفورمولا 1 والملاكمة، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وكأس العالم للأندية.