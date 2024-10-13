إقامة مباراة بين الأهلي المصري وأهلي جدة السعودي في هذا الموعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقرر أن يلتقي النادي الأهلي المصري مع نظيره أهلي جدة السعودي في مباراة ودّية في العاشرة (بتوقيت دبي) والتاسعة (بتوقيت مكة) من مساء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن حفل اعتزال اللاعب السعودي السابق خالد مسعد.

جاء الإعلان عن هذه المباراة ضمن مؤتمر صحفي أقيم في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية، السبت.

وسيسبق هذه المباراة بساعتين مواجهة استعراضية بين أصدقاء خالد مسعد والجيل الذهبي للمنتخب السعودي عام 1994.

خالد مسعد، بدأ مسيرته الكروية عام 1988 ونشط في خط الوسط داخل الملعب، قبل أن يعتزل لعبة كرة القدم في عام 2004.

لعب خالد مسعد (52 عامًا) مع ناديي أهلي جدة والاتحاد، ومثّل منتخب بلاده في 117 مباراة دولية، سجل خلالها 27 هدفًا.

وحقق مسعد عددًا من الألقاب، أبرزها: كأس آسيا، دوري أبطال آسيا، الدوري السعودي، كأس ولي العهد السعودي.