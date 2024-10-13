موسى التعمري يغادر معسكر منتخب الأردن ويتوجه نحو فرنسا.. ما السبب؟

نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد، عدم إمكانية مشاركة لاعب المنتخب الوطني، موسى التعمري، في مباراة "النشامى" وعُمان، المقررة على أرض ملعب الأول، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأصدر اتحاد كرة القدم في الأردن بياناً، جاء فيه: "يغادر اللاعب موسى التعمري غداً الاثنين إلى فرنسا للالتحاق بنادي مونبلييه، بعد إنهاء فترة العلاج في عمّان بإشراف الجهاز الطبي للنشامى، وتأكيد عدم إمكانية مشاركته بمواجهة عُمان".

وأضاف البيان: "ينتظر أن يبدأ التعمري مرحلة التأهيل البدني والاستعداد مع النادي الفرنسي تأهباً للعودة إلى الملاعب تدريجياً".

وكان موسى التعمري، الناشط في صفوف نادي مونبلييه الفرنسي، قد تعرض للإصابة خلال مباراة بين منتخبي بلاده والكويت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مما تسبب في غيابه عن المستطيل الأخضر منذ ذلك الوقت.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً برصيده 21 هدفاً و10 تمريرات حاسمة، بعد ظهوره في 60 مباراة دولية.