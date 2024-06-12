بماذا أجاب موسى التعمري عند سؤاله عن إمكانية انتقاله للدوري السعودي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يستبعد موسى التعمري، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي، إمكانية اللعب في الدوري السعودي للمحترفين خلال المرحلة المقبلة.

وشارك التعمري في مباراة بين منتخب الأردن ومنتخب السعودية، والتي انتهت بفوز "النشامى" بهدفين لواحد، على أرض ملعب الأول بارك، الثلاثاء، وضمن منافسات الجولة الختامية من الدور الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتصدر موسى التعمري ورفاقه سلم ترتيب مجموعتهم برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن منتخب "الأخضر".

عقب المباراة، قال التعمري لقنوات "الكاس" القطرية: "نبارك لجمهورنا اليوم، وهاردلك للشعب السعودي، هدفنا كان اليوم الفوز، مع هذه الأجواء والجو الحار كان عنا صعوبة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني دخلنا بقوة، هدفنا كان نجي ونأخذ النقاط الثلاث ونتصدر المجموعة".

وأضاف: "عندما تدخل المباراة أمام منتخب قوي كالمنتخب السعودي لازم تكون ذكي بينهم، نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في الدور الثالث وإن شاء الله التوفيق لنا أيضاً، نسير خطوة بخطوة وفي تصاعد".

وعند سؤاله عن إمكانية اللعب في دوري "روشن" السعودي في الموسم المقبل 2025/2024، قال موسى التعمري: "ليش لا؟..طبعا إن شاء الله".