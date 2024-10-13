دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقتحم مشجع أرض ملعب وارسو الوطني للقاء النجم كريستيانو رونالدو، على هامش مباراة البرتغال وبولندا، السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وأظهرت لقطات مصورة دخول مشجع للمستطيل الأخضر واقترابه من رونالدو، لالتقاط صورة تذكارية معه.

وحينها قام كريستيانو رونالدو بإبعاد رجال الأمن عن المشجع الذي تمّت مطاردته، والتقط الصورة معه ثم طالبه بالخروج من الميدان على الفور، لتثير هذه اللقطات تفاعلاً واسعًا.

وكان رونالدو قد سجّل هدفًا من تسديدة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 37، ليساعد في فوز منتخب بلاده على مضيفه بولندا بنتيجة 1/3.

ووصل كريستيانو رونالدو (39 عامًا) إلى الهدف رقم 133، كأكثر اللاعبين حول العالم تسجيلاً للأهداف على الصعيد الدولي.