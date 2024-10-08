رونالدو ينشر هذه اللقطة من لحظة التحاقه بمعكسر منتخب البرتغال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء، لقطة مصورة تظهر التحاقه بمعسكر منتخب البرتغال، الذي يستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وتواجد اللاعب (39 عامًا) في مقر إقامة الفريق، على أن ينخرط بالتدريبات التي تأتي استعدادًا لمواجهة منتخبي بولندا وإسكتلندا في يومي 12 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

في فترة التوقف الدولي الماضية في سبتمبر/ أيلول الماضي، سجّل رونالدو هدفين في شباك منتخبي إسكتلندا وكرواتيا.

ويعتبر كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف حول العالم على صعيد المباريات الدولية، إذ أحرز 132 هدفًا، إضافة إلى امتلاكه 45 تمريرة حاسمة.