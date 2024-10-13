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نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد المنتخبات العربية الآسيوية لخوض منافسات الجولة الرابعة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتُقام مباريات الجولة الرابعة، الثلاثاء المقبل، الموافق 15 أكتوبر/ تشرين الأول، على الشكل التالي:

كوريا الجنوبية ضدّ العراق، (الساعة 3 بتوقيت دبي)، (الساعة 2 بتوقيت مكة).

أوزبكستان ضدّ الإمارات، (الساعة 6 بتوقيت دبي)، (الساعة 5 بتوقيت مكة).

المنتخب الفلسطيني ضدّ الكويت، (الساعة 6 بتوقيت دبي)، (الساعة 5 بتوقيت مكة).

إيران ضدّ قطر، (الساعة 8 بتوقيت دبي)، ( الساعة 7 بتوقيت مكة).

الأردن ضدّ عُمان، (الساعة 8 بتوقيت دبي)، ( الساعة 7 بتوقيت مكة).

السعودية ضدّ البحرين (الساعة 10 بتوقيت دبي)، (الساعة 9 بتوقيت مكة).