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نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة تظهر حضور نيمار دا سيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، لحفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الخامسة، السبت.

كانت فعاليات موسم الرياض بنسخته الجديدة قد انطلقت بنازلات ملاكمة وحفل موسيقي أحياه نجوم راب أمريكيون، على أن تستمر الفعاليات حتى آذار/ مارس 2025.

وبيّنت لقطة متداولة لحظة دخول نيمار برفقة صديقته برونا بيانكاردي إلى ملعب المملكة أرينا، الذي احتضن حفل الافتتاح.

وأظهرت لقطة أخرى مصافحة نيمار دا سيلفا لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، والحديث معه.

داخل الملعب، يخضع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً لبرنامج تأهيلي، إذ كان قد تعرض لإصابة بالغة أبعدته عن المستطيل الأخضر لقرابة عام.