دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّم منتخب ألمانيا الثلاثي، مانويل نوير وإيلكاي غوندوغان وتوماس مولر، بعد اعتزالهم اللعب الدولي، على هامش مواجهة "المانشافت" لمنتخب هولندا، على أرض ملعب ألينز أرينا، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

قبل إطلاق صافرة البداية، قام مسؤولون من الجانب الألماني بمنح هدايا تذكارية لنوير وغوندوغان ومولر،ثم التقطوا الصور معاً.

فيما رفعت الجماهير الألمانية، المتواجدة في مدرجات ملعب "أليانز أرينا"، لافتات تحمل صورًا للثلاثي إضافة إلى اللاعب توني كروس، ورددوا هُتافات خاصة بهم.

وكان مانويل نوير وإيلكاي غوندوغان وتوماس مولر وكروس قد علقوا حذائهم دوليًا في الآونة الأخيرة، وتعود آخر مشاركة لهم في بطولة دولية كبرى إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو) 2024.

وحققوا معًا لقب كأس العالم عام 2014 الذي أقيم في البرازيل، على حساب منتخب الأرجنتين.