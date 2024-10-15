قرار جديد من "كاف" حول مباراة ليبيا ونيجيريا بعد انسحاب الفريق الضيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عدم إقامة مباراة منتخب ليبيا ومنتخب نيجيريا، التي كان من المقرر أن تلعب مساء الثلاثاء، على أرض ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح الاتحاد الليبي لكرة القدم أن قرار "كاف" جاء عقب الأحداث التي سبقت المباراة، إذ كان منتخب نيجيريا قد أعلن انسحابه من المواجهة وعودة بعثته إلى البلاد، بسبب مزاعم عن سوء استقبال الفريق لدى وصوله للأراضي الليبية.

وأُلغيت المباراة إلى حين البت في الأحداث التي سبقتها من قِبل لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي، إذ سبق أن قرر "كاف" فتح تحقيق حول ما حدث.

الاثنين الماضي، وبعد إعلان منتخب نيجيريا انسحابه، قال "كاف" في بيان: "تواصل الاتحاد الإفريقي مع السلطات الليبية والنيجيرية، بعد أن تم إبلاغه بأن المنتخب النيجيري وطاقمه الفني كانوا عالقين في ظروف مُقلقة لعدة ساعات في مطار، يُزعم أنه تم توجيههم للهبوط فيه من طرف السلطات الليبية".

وأضاف: "تمّ إحالة المسألة إلى لجنة الانضباط في الاتحاد للتحقيق فيها، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدّ كل من انتهك اللوائح والقوانين".

