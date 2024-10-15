من مباراة النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني في ملعب الأخير عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، في بيان عبر موقعه الرسمي، إقامة مباراة الاستقلال الإيراني والنصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في أرض محايدة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على أرض استاد شهري القدس في إيران في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قبل أن يتقرر إقامتها في استاد راشد في الإمارات.

وسبق وأن أعلن اتحاد كرة القدم في القارة الصفراء نقل مباراة إيران وقطر، في الجولة الرابعة من الدور الثالث ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، من طهران إلى الإمارات.

وحينها أوضح أن هذا القرار جاء "بعد الحرص على الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني السائد، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والأطراف المعنية".

وفي بداية الشهر الحالي، لم يسافر نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي إلى مدينة تبريز الإيرانية لملاقاة نظيره تراكتور الإيراني، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2، بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل.

وحينها اعتبر الاتحاد الآسيوي أن نادي موهون باغان سوبر جاينت منسحباً من المسابقة، وتم شطب نتائجه.