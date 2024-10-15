(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة "عفوية" لولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أثناء متابعة نزالا لابنته في رياضة الجوجيتسو ضمن بطولة أُقيمت بإمارة الفجيرة مؤخرا.

ونشر تلفزيون "الشارقة" الحكومي في الإمارات مقطع فيديو يُظهر متابعة ولي عهد أبوظبي، لابنته، الشيخة شما بنت خالد بن محمد بن زايد، أثناء خوضها مباراة في البطولة.

وبعد نهاية المواجهة توجهت الشيخة شما نحو والدها الذي احتضنها وهو سعيد بانتصارها في النزال، قبل أن يكرمها لاحقا بميدالية، حسبما أظهر الفيديو.

وحملت البطولة التي أُقيمت في الفجيرة واختتمت منافساتها، الأحد الماضي، اسم الشيخ خالد بن محمد بن زايد.

وتداول عدد من مستخدمي منصة "إكس"، المقطع بشكل واسع، وسط تفاعل: