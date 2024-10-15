نشر الثلاثاء ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتنطلق المنافسات في يوم 20 من الشهر الحالي، إذ يلعب الزمالك مع بيراميدز والأهلي مع سيراميكا كليوباترا، ضمن الدور نصف النهائي.

كم تبلغ القيمة السوقية للفرق المشاركة في المسابقة؟

وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، وصلت القيمة السوقية لجميع الفرق إلى 82 مليون يورو (قرابة 89.5 مليون دولار)، ويأتي الأهلي أولاً بـ30.88 مليون يورو (قرابة 33.7 مليون دولار)، يليه بيراميدز بـ 21.93 مليون يورو (قرابة 24 مليون دولار)، ثمّ الزمالك بـ 17.10 مليون يورو (قرابة 18.7 مليون دولار)، وسيراميكا كليوباترا بـ 11.73 مليون يورو (قرابة 12.8 مليون دولار).

فيما يعتبر لاعب الزمالك، أحمد سيد زيزو، اللاعب الأغلى بـ 4 ملايين يورو (قرابة 4.4 مليون دولار)، يليه ثنائي الأهلي، وسام أبو علي وإمام عاشور بـ 3 ملايين يورو (قرابة 3.3 مليون دولار)، ثمّ لاعبا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، إبراهيم عادل وأحمد قندوسي، بـ 2 مليون يورو (قرابة 2.2 مليون دولار) لكل لاعب.

ما ترتيب الفرق المشاركة في المسابقة على الصعيد الدولي؟

وفقاً للتصنيف السنوي لأفضل أندية العالم للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء الصادر مؤخراً، يأتي الأهلي في المركز الـ20 برصيد 237 نقطة، يليه الزمالك بالمركز الـ69 بـ 168.5 نقطة، ثم بيراميدز بـ 145 نقطة، في حين لم يتواجد سيراميكا كليوباترا في قائمة أفضل 499 نادياً.

ويعتبر الأهلي الأكثر فوزاً بلقب المسابقة بواقع 14 مرة، ثمّ غريمه التقليدي، الزمالك، بـ 4 مرات.