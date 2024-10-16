دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قاد المدرب المصري حسام حسن منتخب بلاده إلى بلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب في 2025.

وحجز منتخب "الفراعنة" بطاقة التأهل إلى بطولة القارة السمراء بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة عقب الفوز في 4 مباريات متتالية، قبل جولتين من نهاية التصفيات الجارية.

ونجح حسام حسن، البالغ من العمر 58 عاما، في قيادة منتخب مصر إلى النهائيات كمدرب وكلاعب.

بعد التغلب على منتخب موريتانيا بهدف دون رد وضمان التأهل، توجه حسام حسن وشقيقه إبراهيم، المدير الإداري، وبعض اللاعبين نحو الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات ملعب "شيخا ولد بيديا" في نواكشوط، للاحتفال.

وشوهد حسام حسن وشقيقه إبراهيم وهما يرفعان العلم المصري خلال الاحتفال، مما أثار تفاعلاً.