دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة، مباراة جمعت منتخب "النشامى" مع منتخب عُمان، على أرض استاد عمّان الدولي، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وفاز منتخب الأردن على منتخب عُمان برباعية نظيفة، سجّلها يزن النعيمات (هدفين) وزميله علي علوان (هدفين)، في الدقائق 26 و49 54 و87 من زمن المباراة.

وأظهرت لقطات مصورة تفاعل ولي العهد الأردني وزوجته مع أهداف منتخب "النشامى" خلال تواجدهما في مدرجات الملعب، إذ انتباتهما فرحة عارمة وقاما بالتصفيق للاعبين

وعقب المباراة، نشر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عبر خاصية "ستوري" في حسابه على منصة إنستغرام فيديو لاحتفالات لاعبي منتخب الأردن مع الجماهير بعد تحقيق الفوز الثاني في التصفيات الجارية، وعلّق قائلاً: "الحمدلله رب العالمين، مبارك لنا الفوز".

ووصل منتخب "النشامى" للنقطة السابعة في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن المتصدر، منتخب كوريا الجنوبية.