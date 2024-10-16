دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني، التي أقيمت على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

و أهدر لاعب منتخب "الأخضر"، سالم الدوسري، ركلة جزاء عند الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد أن نجح حارس مرمى المنافس، إبراهيم لطف الله، في التصدي لها.

في الجولة ذاتها، فاز المنتخب الأردني على منافسه العُماني برباعية نظيفة، في مباراة احتضنها استاد عمّان الدولي.

وجاءت أهداف منتخب "النشامى" عن طريق اللاعب يزن النعيمات (هدفين) وزميله علي علوان (هدفين).

وخيّم التعادل بهدفين لمثلهما على نتيجة مباراة بين المنتخب الفلسطيني وضيفه الكويتي، بينما خسر المنتخب القطري من المنتخب الإيراني بنتيجة 1/4.

وتعرض المنتخب الإماراتي للهزيمة من مضيفه الأوزبكي بهدف دون رد، والمنتخب العراقي من المنتخب الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لاثنين.