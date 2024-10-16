وسط مزاعم تتعلق بـ"الاغتصاب".. هذا ما قاله ممثل مبابي لـCNN حول الأمر

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.وسط مزاعم تتعلق بـ"الاغتصاب".. هذا ما قاله ممثل مبابي لـCNN حول الأمر - CNN Arabic

وسط مزاعم تتعلق بـ"الاغتصاب".. هذا ما قاله ممثل مبابي لـCNN حول الأمر

رياضة
نشر
4 دقائق قراءة
بعد مزاعم تتعلق بـ"الاغتصاب".. هذا ما قاله ممثل مبابي لـCNN حول الأمر
Credit: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

(CNN) -- استنكر ممثل اللاعب الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي التقارير التي نشرتها الصحافة السويدية عن نجم كرة القدم الفرنسي ووصفها بأنها "كاذبة تماما وغير مسؤولة".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام السويدية، بما في ذلك إذاعة SVT السويدية، التي نقلت عن "وثائق تم الحصول عليها"، ومؤسسة Expressen الإعلامية المتعاونة مع CNN، التي نقلت عن تقرير للشرطة، أن مبابي "مشتبه به لأسباب معقولة بارتكاب جرم الاغتصاب" بعد زيارته لناد ليلي والبقاء في فندق في ستوكهولم في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

قد يهمك أيضاً

تواجد في ملهى ليلي بالتزامن مع مباراة لفرنسا.. تشواميني وديشان يدافعان عن مبابي بعد انتقاده من الجماهير

ووفقا للشرطة السويدية، فإن الاشتباه لأسباب معقولة يعني أن "هناك ظروفا معينة تشير، إلى حد ما، إلى أن الشخص المعني ارتكب الفعل". 

وأعلن ممثلو الادعاء السويديون، الثلاثاء، أنه تم تقديم تقرير جنائي إلى الشرطة عقب تقارير إعلامية عن وقوع جريمة اغتصاب مشتبه بها في ستوكهولم، الخميس.

ولم يحدد البيان الصحفي الذي قدمه المدعون السويديون أي أفراد بعينهم، وقال المدعون إنهم لا يستطيعون تقديم أي تفاصيل أخرى عندما اتصلت بهم شبكة CNN.

ووصف مبابي البالغ من العمر 25 عامًا التقارير الإعلامية الخاصة بهذا الموضوع بأنها "أخبار مزيفة" في منشور على موقع "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، ردًا على قصة مماثلة نشرتها قناة RMC Sport الفرنسية. وقامت RMC Sport لاحقًا بحذف منشورها الأصلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ممثل مبابي، لشبكة CNN، الثلاثاء، من خلال شركة علاقات عامة: "لقد بدأت شائعة افتراء جديدة في إشعال النار على شبكة الإنترنت، مصدرها وسائل الإعلام السويدية AFTONBLADET وEXPRESSEN".

وأضاف ممثل مهاجم ريال مدريد قائلا: "إن هذه الاتهامات باطلة تماما وغير مسؤولة، وانتشارها غير مقبول. لن يتسامح كيليان مبابي تحت أي ظرف من الظروف مع تشويه نزاهته وسمعته وشرفه من خلال تلميحات لا أساس لها من الصحة". 

وأردف ممثل المهاجم الفرنسي قائلا: "ومن أجل وضع حد لهذا التدمير الممنهج لصورته، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإظهار الحقيقة وملاحقة أي شخص أو وسيلة إعلام متورطة في المضايقات غير الأخلاقية والمعاملة التشهيرية التي يعاني منها كيليان مبابي مرارا وتكرارا".

وظهرت محامية مبابي، ماري أليكس كانو برنارد، على قناة TF1 الفرنسية، مساء الثلاثاء، للدفاع عن موكلها، ووصفت التقارير بأنها "إدانة مبنية على افتراء".

وقالت المحامية إن موكلها ذهب إلى التدريب، الثلاثاء، ووصفت مبابي بأنه "هادئ تماما" رغم الاتهامات.

ومع ذلك، قالت كانو برنارد: "إنه مندهش تمامًا من هذا النوع من الهيجان الإعلامي ولا يفهم ما يمكن أن يُستغل ضده من قريب أو بعيد". 

ثم الأربعاء، قالت كانو برنارد في مقابلة مع قناة BFMTV الفرنسية إن التقارير الإعلامية كان لها "تأثير" وكانت "معقدة" بالنسبة لمبابي للتعايش معها.

وأردفت المحامية قائلة: "أتمنى له كل التوفيق في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في مباراته المقبلة"، وتابعت: "وفي مرحلة ما، إذا استمر هذا الهيجان الإعلامي وهذه الاتهامات المبطنة ولم يتم توضيح الأمر بسرعة، فسوف يستمع إليه المحققون". 

ولم يلعب مهاجم ريال مدريد في آخر مباراتين لفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، حين فازت على إسرائيل وبلجيكا. وسيكون الظهور المحتمل التالي للمهاجم على أرض الملعب مع ريال مدريد عندما يواجه سيلتا فيغو في الدوري الإسباني السبت.

وحاولت CNN التواصل مع ريال مدريد للحصول على تعليق. 

وبحسب وكالة "فرانس برس"، سافر مبابي إلى ستوكهولم الأسبوع الماضي وقضى يومي الخميس والجمعة في العاصمة السويدية.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.