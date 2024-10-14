دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال اللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني إن حب زميله كيليان مبابي للمنتخب الوطني لا يحتاج إلى إثبات، بعد أن شوهد في ملهى ليلي بالتزامن مع مباراة لـ "الديوك" أمام إسرائيل، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وكان مبابي، الغائب عن صفوف منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي الجارية، قد لاقى انتقادات واسعة من الجماهير عقب تداول لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تواجده في ملهى ليلي سويدي في الوقت الذي كان فيه رفاقه يواجهون منتخب إسرائيل.

في مؤتمر صحفي، قال تشواميني حول انتقاد المشجعين لزميله في نادي ريال مدريد الإسباني، مبابي: "بصراحة، أعتقد أن هذا كثير للغاية، كلّ شخص حر في أن يفكر كما يشاء، لكننا نعلم أنه في كلّ مرة يتعلق الأمر بكيليان فإنه يخرج عن نطاقه، هذا ليس موضوعاً بالنسبة لنا"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "لقد تحدث المقربون منه معه قبل وبعد المباراة ضدّ إسرائيل، لقد شاهد المباراة، والموقع الذي شاهد فيه لا يهمنا حقاً، كما قلت مرات عدة، حب كيليان لمنتخب فرنسا لا يحتاج إلى إثبات، فهو موجود دائماً من أجل اللاعبين، لقد أرسل لنا العديد من الرسائل للاستفسار عن أحوالنا، ونحن فقط ننتظر عودته معنا، هذا كل شيء".

فيما قال مدرب "الديوك"، ديدييه ديشان: "سيكون لكل شخص تصوره الخاص عن مبابي، ربما يكون تشواميني على دراية ببرنامج نادي ريال مدريد، وما إذا كان (هذا البرنامج) يسمح له بفعل ما يريد".

وتابع قائلاً: "هذا لا يعني أنه لم يشاهد المباراة أو لم يرسل رسالة، حتى لي أيضاً. وإن كان الأمر قد أغضب البعض فلأنه لا يوجد إذن من ناديه بذلك.. لا أريد أن أدافع عنه لمجرد الدفاع عنه، لكن هذه حياته الخاصة، والحقيقة هي أنه لا توجد حياة خاصة بالنسبة له، لأن الجميع يعلمون مكانه".

ويمتلك كيليان مبابي برصيده 48 هدفاً و35 تمريرة حاسمة، بعد خوضه 86 مباراة دولية.