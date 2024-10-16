توخيل يتولى تدريب منتخب إنجلترا.. ماذا قال حول منصبه الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، تعيين توماس توخيل مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً لغاريث ساوثغيت الذي رحل عن منصبه في يوليو/ تموز الماضي.

وتقرر أن يتولى توخيل المهام الفنية لمنتخب "الأسود الثلاثة" بدءاً من يناير/ كانون الثاني 2025، عقب مرحلة دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

وقال توماس توخيل في ببان، على أعقاب ذلك: "أنا فخور للغاية بمنحي شرف قيادة منتخب إنجلترا، لطالما شعرت بارتباط شخصي باللعبة في هذا البلد، وقد منحتني بعض اللحظات الرائعة بالفعل، إن الحصول على فرصة تمثيل إنجلترا هو امتياز كبير، وفرصة العمل مع هذه المجموعة الخاصة والموهوبة من اللاعبين أمر مثير للغاية".

وتابع قائلاً: "من خلال العمل عن كثب مع أنتوني باري كمدرب مساعد، سنبذل قصارى جهدنا لجعل إنجلترا ناجحة وجماهيرها فخورة، أود أن أشكر الاتحاد الإنجليزي على ثقتهم بي، وأتطلع إلى بدء رحلتنا معاً".

عمل المدرب الألماني البالغ من العمر 51 عاماً في إنجلترا في وقت سابق، إذ قاد نادي تشيلسي، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2021/2020.

كما سبق وأن أشرف على تدريب أندية بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ الألمانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.