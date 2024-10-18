أظهر صورة.. سالم الدوسري يثير تفاعلا باحتفاله بهدف في مرمى الفيحاء

(CNN)-- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة احتفال لاعب الهلال السعودي، سالم الدوسري، في هدفه بمباراة فريقه أمام الفيحاء في دوري روشن للمحترفين، الجمعة.

واحتفل الدوسري عبر إظهار صورة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا ذلك في ظل الضغوطات التي يتعرض لها بعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض "التورنيدو" لضغوطات كبيرة بسبب إضاعته ركلة جزاء أمام البحرين وذلك بعد أن كان قد أهدر أخرى مع "الأخضر" أمام إندونيسيا قبل أسابيع.

وكان الدوسري قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء عام 2022 بعد الأداء الذي قدمه مع ناديه ومنتخب بلاده.

وتمكن الهلال من تحقيق فوز مريح على الفيحاء ليُعزز صدارته لدوري روشن برصيد 21 نقطة.