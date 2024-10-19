دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال مباراة بين نادي الهلال ومنافسه الفيحاء، التي أقيمت على أرض ملعب المملكة أرينا، الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع السابع من دوري "روشن" لموسم 2025/2024.

وزار الوليد بن طلال متحف فريق "الأزرق الهلالي"، ثم صعد لمدرجات الملعب، إذ شُوهد وهو يوجه التحية للاعبين قبل صافرة بداية المباراة التي انتهت بفوز نادي الهلال بثلاثية نظيفة.

وأظهرت لقطات مصورة، متداولة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، رد فعل رجل الأعمال السعودي على هدف اللاعب سالم الدوسري في مرمى نادي الفيحاء، عند الدقيقة 65 من زمن المباراة، إذ انتابت الوليد بن طلال فرحة عارمة.

ويُعرف الوليد بن طلال بأنّه أحد أكبر داعمي فريق "الأزرق الهلالي"، إذ سبق وأن قدم عددا من المكافآت المالية للفريق.