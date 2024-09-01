الوليد بن طلال يشعل تفاعلاً بتدوينة عن الهلال السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تكفل رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، برسوم صفقة ضم نادي الهلال للاعب متعب الحربي لمدة 5 مواسم مقبلة، قادماً من نادي الشباب.

كشف فريق "الأزرق الهلالي"، الأحد، أن الوليد بن طلال تكفل بقيمة شراء عقد اللاعب، قبل أن يعرب حامل لقب دوري "روشن" عن شكره لرجل الأعمال.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، فهد بن نافل، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "للهلال..ما فيه إلا ابشر، كان جواب سمو الأمير ‎الوليد بن طلال أثناء اتصالي به من باريس منتصف الليلة الماضية، عندما كان الحوار يدور حول استقطاب اللاعب متعب الحربي، كونه خيار ممتاز لمستقبل ‎الهلال، والظروف المالية لشركة الهلال لا تسمح بالتعاقد معه"، مُضيفاً: "شكراً سموك على دعمك الدائم للهلال ولي وإدارتنا".

وأعاد رجل الأعمال السعودي نشر تدوينة فهد بن نافل، وعلق قائلاً: "إبشر"، مما أثار تفاعلاً واسعاً.

قال متابع مخاطباً الوليد بن طلال: "رمزنا وفخرنا"، وأضاف آخر: "‌‎كذا كثير ياشيخ، الله يعزك ويطول بعمرك".

وكتب متابع: "شكراً سمو الامير الوليد بن طلال، أنت فخر الهلال وعزه"

ويُعرف الوليد بن طلال بأنّه أحد أكبر داعمي نادي الهلال، إذ سبق وأن قدّم عددًا من المكافآت المالية للفريق.