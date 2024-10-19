نشر السبت ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل اللاعب السعودي مروان الصحفي هدفين، ساعد من خلالهما في فوز نادي بيرشكوت على نظيره أندرلخت بنتيجة 1/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري البلجيكي.

وجاء هدفا مروان الصحفي عبر تسديدتين من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقتين 30 و70 من زمن المباراة التي شهدت مشاركة مواطنه فيصل الغامدي.

ونجح البالغ من العمر 20 عاما في هز الشباك للمرة الأولى بقميص نادي بيرشكوت، المنضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي اتحاد جدة السعودي.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) بأداء مروان الصحفي، وتوقعوا له المزيد من التألق في المرحلة المقبلة.

بهذا الفوز، وصل رفاق مروان الصحفي للنقطة الخامسة في المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري البلجيكي.