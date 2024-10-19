نشر الجمعة ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لاعب التنس، مباراة بين ناديي الهلال والفيحاء، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 0/3، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشُوهد دجوكوفيتش وهو يرتدي وشاح فريق "الأزرق الهلالي" خلال تواجده في أرض ملعب المملكة أرينا، والتقى بمواطنيه ألكساندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش، قبل أن يعانقهما ويتحدث معهما.

وصعد لاعب التنس الشهير إلى مدرجات الملعب والتقى بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، ليقوم الأخير بمنح نوفاك دجوكوفيتش قميص نادي الهلال.

وشوهد دجوكوفيتش وهو يتفاعل مع أهداف فريق "الأزرق الهلالي" في مرمى الفيحاء، إذ بدا سعيدا وصفق للاعبين.

ويتواجد نوفاك دجوكوفيتش في السعودية، إذ يشارك في بطولة التنس "Six Kings Slam"، التي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض بموسمه الجديد.