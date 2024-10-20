جماهير في الإمارات تطالب نيمار بهذا الشيء.. واللاعب البرازيلي يستجيب

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة تظهر استجابة نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، لطلب بعض الجماهير، على هامش تواجده مع "الأزرق الهلالي" في الأراضي الإماراتية.

وبيّنت اللقطات المشجعين وهم يطالبون النجم البرازيلي، خلال حضوره في مقر إقامة الفريق، بالتوقيع على قمصانهم والتقاط صوراً تذكارية معهم، قبل أن يستجيب النجم البالغ من العمر 32 عاماً لطلبهم.

وسبق وأن تجمع عدد من معجبي نيمار داخل المطار لدى وصوله للأراضي الإماراتية برفقة زملائه، وتحصلوا على توقيعه والتقطوا الصور معه.

وينتظر نيمار دا سيلفا ورفاقه مواجهة نادي العين الإماراتي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، على أرض استاد هزاع بن زايد، الاثنين المقبل.

وكان نيمار قد غاب عن الملاعب لقرابة عام بسبب خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بالغة، قبل أن يتعافى ويصل للجاهزية التامة.