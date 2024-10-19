السعودية.. إليك موعد عودة نيمار إلى الملاعب بعد غياب لقرابة عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، إن لاعب الفريق، نيمار دا سيلفا، تعافى من إصابته التي تعرض لها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلال مشاركته في مباراة بين منتخب البرازيل ونظيره الأوروغواي.

كان نيمار قد أجرى عملاً جراحياً بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، مما أبعده عن المستطيل الأخضر لقرابة عام واحد.

وأكد جيسوس في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن نيمار دا سيلفا بَاتَ بإمكانه العودة إلى الملاعب، إذ سيتواجد في قائمة فريق "الأزرق الهلالي" لمواجهة العين الإماراتي، على أرض ملعب الأخير، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ما أرقام نيمار مع الهلال؟

لم يشارك في مباريات عدّة بقميص الفريق، إذ تعرض للإصابة مع بداية موسم 2024/2023، لتقتصر مشاركته على 5 مواجهات فقط بمختلف المسابقات.

ويمتلك البالغ من العمر 32 عاماً برصيده هدفاً واحداً و3 تمريرات حاسمة.