صلاح يتقدم على سلم ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي.. كيف أصبح مركزه؟

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر، ليساعد في فوز نادي ليفربول على نادي تشيلسي بنتيجة 1/2، في مباراة احتضنها ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وافتتح صلاح أهداف المباراة عند الدقيقة 29 من علامة الجزاء، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة إلى زميله كورتيس جونز، ليضع الأخير الكرة في الشباك، في الدقيقة 51.

بعد هزّ شباك "البلوز"، وصل النجم المصري، البالغ من العمر 32 عامًا، للهدف رقم 162 في مسابقة البريميرليغ.

وتقدم صلاح للمركز التاسع على سلم ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ، بالتساوي مع اللاعب السابق جيرمين ديفو.

وحافظ رفاق صلاح على صدارتهم للمسابقة برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد نادي تشيلسي عند النقطة الـ14 في المركز السادس.