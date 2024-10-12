حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في المباراة الثانية بين مصر وموريتانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، منح اللاعب محمد صلاح راحة من مباراة "الفراعنة" مع منتخب موريتانيا، المقررة على أرض ملعب الأخير، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وجاء هذا القرار بعد أن عقد مدرب منتخب مصر، حسام حسن، جلسة مع صلاح، إذ توصلا إلى اتفاقٍ يقضي بإراحة اللاعب البالغ من العمر عاماً 32 عاماً.

وكان محمد صلاح قد شارك في مباراة "الفراعنة" الأولى مع منتخب موريتانيا، الجمعة الماضي، في استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من التصفيات.

وسجّل صلاح هدفاً من تسديدة داخل منطقة الجزاء، ساعد من خلاله في فوز منتخب بلاده على ضيفه موريتانيا بنتيجة 0/2، رافعاً رصيده إلى 58 هدفاً على الصعيد الدولي.