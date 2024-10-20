نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل ناصر ماهر ورفاقه في نادي الزمالك إلى المشهد الختامي من كأس السوبر المصري، بعد تفوقهم على نادي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4/5 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، في مباراة الدور نصف النهائي الّتي أقيمت على أرض استاد آل نهيان في أبوظبي، الأحد.

وكان ناصر ماهر قد صنع هدف فريق "الفارس الأبيض" الوحيد، إذ تجاوز لاعبي المنافس ثمّ قدم تمريرة حاسمة من داخل منطقة الجزاء إلى زميله سيف الدين الجزيري، ليضع الأخير الكرة في الشباك عند الدقيقة 40.

ونال أداء ناصر ماهر، البالغ من العمر 27 عامًا، الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقًا)، خاصة بعد صناعته للهدف بطريقة مميزة.

وضرب ناصر ماهر وزملاؤه موعدًا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة النادي الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا.

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على أداء ناصر ماهر أمام بيراميدز ضمن المسابقة التي تستضيفها الإمارات: