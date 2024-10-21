(CNN) – قرر المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، محمد رمضان، استبعاد محمود عبدالمنعم "كهربا" من بعثة الفريق قبيل مباراة السوبر المصري في الإمارات وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري (حوالي 20 ألف دولار أمريكي).

وجاء في بيان النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، عودة لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي".

وأشار البيان إلى أن النادي قرر "خصم مليون جنيه من مستحقاته (كهربا) المالية".

ولفت الأهلي في بيانه إلى أن سبب القرار يرجع إلى "ما بدر منه (كهربا) عقب مباراة الأمس".

ولم يتضح ما حدث بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا في نصف نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات بعد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي، الزمالك، في نهائي السوبر المصري الخميس المقبل في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.