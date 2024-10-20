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نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية في مسابقة كأس السوبر المصري هذا الموسم، المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبلغ فريق "المارد الأحمر" المشهد الختامي بعد فوزه على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين لواحد، في مباراة الدور نصف النهائي التي احتضنها استاد محمد بن زايد.

وسجّل اللاعب طاهر محمد هدفي النادي الأهلي في الدقيقتين 1 و54، فيما أحرز اللاعب فاجري لاكاي هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد في الدقيقة 45+.

وأصبح طاهر محمد صاحب أسرع هدف في مسابقة كأس السوبر على مر التاريخ، إذ جاء هدفه الأول بعد مرور 10 ثواني على إطلاق صافرة البداية.

وسيواجه فريق "المارد الأحمر" منافسه الزمالك في المباراة النهائية، الخميس المقبل، إذ كان فريق "الفارس الأبيض" قد تفوق على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4/5 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.