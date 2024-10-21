دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل كريستيانو رونالدو ورفاقه في نادي النصر السعودي إلى مدينة دبي الإماراتية، الاثنين، لمواجهة نادي استقلال طهران الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتضن استاد راشد مباراة فريق "العالمي" واستقلال طهران، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة، بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل المباراة من طهران إلى دبي بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.

قبيل المباراة، نستعرض أرقام رونالدو في المسابقة الآسيوية:

لعب النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عامًا، في المسابقة بنظامها القديم والجديد 9 مباريات، أحرز خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

بقميص نادي النصر، خاض كريستيانو مواجهتين أمام نادٍ إيراني، وتحديدًا أمام برسبوليس في الموسم الماضي 2024/2023، ولم يقدم أي مساهمة تهديفية في المباراتين.

بقميص منتخب البرتغال، سبق أن لعب رونالدو مباراتين أمام منتخب إيران في كأس العالم 2006 و2018، وحينها سجّل هدفًا واحدًا.