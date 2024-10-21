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نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى لاعبو النصر السعودي بعيد ميلاد المدير الفني للفريق، ستيفانو بيولي، الذي يصادف 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونشر فريق "العالمي"، عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، فيديو من الاحتفاء بمناسبة بلوغ المدرب الإيطالي عامه الـ59، وعلّق قائلاً: "بعد نهاية الاجتماع، قرر نجومنا مفاجأة المدرب والاحتفال بيوم ميلاده، أمنياتنا بسنة سعيدة للسيد بيولي ومليئة بالنجاحات".

وأظهر الفيديو كريستيانو رونالدو ورفاقه وهم يحتفون بمدربهم، وأحضروا كعكة (قالب كيك)، حملت صورة بيولي.

وكان لاعبو النصر، تحت قيادة ستيفانو بيولي، قد خاضوا حصة تدريبية أخيرة قبل السفر إلى دبي، لمواجهة استقلال طهران الإيراني، الثلاثاء المقبل، وضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتولى بيولي تدريب فريق "العالمي" في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إنهاء عقد المدرب البرتغالي لويس كاسترو.