دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل سالم الدوسري ثلاثية، ساعد من خلالها في فوز نادي الهلال السعودي على منافسه العين الإماراتي بنتيجة 4/5، في مباراة أقيمت على أرض استاد هزاع بن زيد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت أهداف اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، عند الدقائق 45+ و65 و75 من زمن المباراة.

وأظهرت لقطات مصورة إلقاء جمهور نادي العين لزجاجات المياه على الدوسري وإطلاق صافرات استهجان ضدّه، خلال احتفاله بأهدافه برفقة زملائه في فريق "الأزرق الهلالي".

في مؤتمر صحفي عقب المباراة، سُئل سالم الدوسري عمّا إذا كان قد استفزّ أنصار نادي العين بعد الاحتفال بأهدافه تحت أنظارهم، فأجاب: "أنا مستحيل أستفزّ أي أحد، أنا أحترم الجميع، الذي يحترمني أحترمه، وحتى من لا يحترمني هذا أمر يعود له، في الشوط الثاني احتفلت أمام جماهيرنا، ومن أخطأ بالكلام يعود عليه وعلى تربيته"، حسب قوله.